Aveva armi e munizioni, arrestato 62enne

COTRONEI, 22 OTT - I carabinieri della Stazione di Cotronei e quelli della Compagnia di Petilia Policastro, con il supporto dello Squadrone Cacciatori di Calabria di Vibo Valentia, hanno arrestato un 62enne trovato in possesso di armi e munizioni.

I carabinieri hanno effettuato un controllo nell'abitazione di Cotronei dell'uomo, idraulico forestale, e hanno trovato, nascosti all'interno di una cisterna adibita a deposito di mangimi per gli animali, un fucile monocanna marca "Baikal", calibro 12, modelloIJ-18E, con matricola ma non censita nell'apposita Banca Dati, una pistola marca "Beretta", calibro 7.65, con la matricola abrasa, munita di 2 caricatori, e 82 proiettili degli stessi calibri.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire la provenienza delle armi e delle munizioni e perché l'uomo ne fosse in possesso. Armi e proiettili sono stati sequestrati e l'uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e illegale di munizionamento e posto ai domiciliari.

