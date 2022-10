Droga:Ps Crotone sequestra quasi mezzo chilo di marijuana

(ANSA) - CROTONE, 21 OTT - La Polizia di Stato di Crotone ha trovato e sequestrato in uno stabile dismesso nel centro storico della città poco meno di mezzo chilo di marijuana. La droga, scoperta nell'ambito dei controlli straordinari predisposti dalla Questura con l'impiego di personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della Divisione polizia anticrimine, e del Reparto prevenzione crimine di Cosenza, era contenuta in diversi involucri pronti per lo spaccio al minuto.

Indagini, per il momento a carico di ignoti, sono in corso per individuare il responsabile o i responsabili della detenzione dello stupefacente, in tutto 446 grammi. (ANSA).