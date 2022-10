Teatro: Reggio, al via la stagione dell'Officina dell'Arte

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 OTT - Torna sul palcoscenico del "Francesco Cilea" di Reggio Calabria, la stagione teatrale dell'Officina dell'Arte. Otto sono gli spettacoli in cartellone che vedranno sulla scena le più importanti compagnie teatrali italiane in tour per il Paese. Sabato 22 ottobre, alle 20.45, aprirà la rassegna 2022-2023 la commedia "il Test" con Roberto Ciufoli, nella veste anche di regista, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi. Una commedia, scritta dallo spagnolo Jordi Vallejo, che ruota intorno alle quattro S: soldi, sentimenti, sesso, successo. Un crescendo comico e drammatico, che porta alla luce il non detto, le aspirazioni, le colpe e le speranze dei quattro protagonisti.

Sarà il prologo, questo, di una stagione di livello, l'ennesima, messa in campo da sette anni a questa parte dal direttore artistico dell'Officina dell'Arte Peppe Piromalli. "Nonostante i rischi corsi lo scorso anno, nel primo post pandemia, e oggi le tensioni economiche della guerra - ha detto Piromalli - c'è la buona abitudine di osare, restando sempre fermi sul divertimento, sul sorriso. La gente ha bisogno di ridere, di ritrovare serenità, almeno per qualche ora. Il Teatro non è solo testi classici o musical. Ho scelto il teatro del sorriso, e la rassegna che offriamo al pubblico reggino ha avuto una risposta, considerando la situazione economica attuale, abbastanza soddisfacente. Abbiamo fatto una campagna di contenimento dei prezzi, e nonostante questo mi ritengo fortunato. C'è un pubblico orami fidelizzato, che ha fiducia nell'Officina dell'Arte, ed è quello che mi gratifica di più".

Nel cartellone degli spettacoli in programma, da sabato 22 ottobre fino al 20 maggio 2023, si alterneranno attori molto conosciuti e apprezzati dal pubblico italiano: da Maurizio Battisti a Biagio Izzo, da Francesco Paolantoni ad Antonello Costa e a Marc Camoletti. (ANSA).