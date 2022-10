Aggredisce convivente a calci e pugni, arrestato

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 19 OTT - Ha aggredito con calci e pugni la compagna, che, dopo essere finita in ospedale, ha denunciato le violenze ai carabinieri. Un uomo di 43 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai militari del Reparto territoriale di Corigliano Rossano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La misura cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Castrovillari su richiesta della procura della Repubblica. L'uomo, nei giorni scorsi, avrebbe aggredito la convivente sferrandole calci e pugni tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Da qui la decisione della donna di denunciare i maltrattamenti subiti ai carabinieri. (ANSA).