Droga: bloccati dopo scambio, due arresti nel reggino

(ANSA) - SINOPOLI, 17 OTT - I carabinieri della Compagnia di Palmi, in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria", hanno arrestato a Sinopoli due persone in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nel corso di servizi di perlustrazione sul territorio della Piana e dell'Aspromonte, i militari, attirati dalla sosta sospetta di un furgone in una zona isolata di Sinopoli, dopo un'attenta osservazione hanno riscontrato la cessione di alcune dosi di marijuana tra due uomini di 23 e 31 anni. La successiva perquisizione dei veicoli, ha portato alla scoperta di circa 13 grammi di stupefacente occultati in 3 buste confezionate, all'interno di un pacchetto di sigarette.

Ulteriori accertamenti compiuti nelle abitazioni dei due, tra Sinopoli e Sant'Eufemia d'Aspromonte, hanno condotto i carabinieri a trovare altri 30 grammi di sostanza stupefacente oltre a 2 bilancini di precisione. Dopo la convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria, uno dei due è stato sottoposto ai domiciliari mentre l'altro all'obbligo di presentazione alla Pg. (ANSA).