Covid:calano contagi in Calabria (+326), due i decessi

(ANSA) - CATANZARO, 17 OTT - Sono 326, ieri erano 577, i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. I tamponi processati sono stati 2.037 con un tasso di positività del 16%, in ulteriore calo rispetto al precedente 17,99%. Due i decessi registrati che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.036. Resta immutata rispetto alla giornata di ieri la situazione relativa all'occupazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere: 153 sono i ricoveri in reparto e 9 quelli nelle terapie intensive. I guariti sono 557.109 (+846) mentre gli attualmente positivi ammontano a 11.491 (-522) e gli isolati a domicilio 11.329 (-522).

Ad oggi in Calabria - secondo il report giornaliero comunicato dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 571.636. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.856.137. (ANSA).