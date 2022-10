Covid: in Calabria meno contagi e ricoveri, nessun decesso

(ANSA) - CATANZARO, 16 OTT - Calo dei nuovi contagi e dei ricoveri, diminuisce il tasso di positività e nessun decesso.

Questo il quadro odierno dell'incidenza del Covid in Calabria, secondo quanto riporta il Bollettino quotidiano redatto dalla Regione sulla base dei dati riferiti dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore sono 577 (totale dall'inizio dell'epidemia 571.310), meno rispetto a ieri, quando erano state 764. A Cosenza il numero più alto di nuovi contagiati (+296). Cala dal 18,96 al 17,99% anche il tasso di positività, con 3.207 nuovi tamponi effettuati (cifra complessiva 3.854.100).

Non si registra alcun nuovo decesso, con il totale che resta fermo a 3.034. Diminuiscono i ricoveri, sia in area medica (meno 3, totale 153) che nelle terapie intensive (meno uno, totale nove). I nuovi guariti sono 287 (totale 556.263), gli attualmente positivi 12.13 (più 290) e gli isolati a domicilio 11.851 (+294).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. - Catanzaro: casi attivI 2.530 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.503 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95.044 (94.661 guariti, 383 deceduti). - Cosenza: casi attivi 5.858 (77 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.778 in isolamento domiciliare); casi chiusi 160.789 (159.471 guariti, 1.318 deceduti). - Crotone: casi attivi 476 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 467 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.874 (55.607 guariti, 267 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 2.195 (34 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191.854 (190.994 guariti, 860 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 658 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 650 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.956 (48.768 guariti, 188 deceduti).