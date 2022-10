Frane e allagamenti a Maratea, oggi scuole chiuse

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - La pioggia caduta nelle ultime ore ha provocato frane e allagamenti a Maratea (Potenza), dove, oggi, come disposto dal sindaco, Daniele Stoppelli, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Numerosi sono stati gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco anche per liberare le strade dal fango e da alberi caduti.

Stoppelli - che sul profilo Facebook dell'amministrazione comunale ha pubblicato il suo numero di telefono per essere contattato "per qualsiasi necessità" - ha evidenziato che "si sono verificati allagamenti e disagi in tante case dei nostri concittadini in particolare nelle frazioni di Marina e Castrocucco", al confine con la Calabria, con la conseguente chiusura di alcune strade, tra le quali la Ss 18 Tirrena Inferiore. Oggi "sarà necessaria una ricognizione per comprendere i danni prodotti dalla pioggia copiosa e programmare - ha concluso il primo cittadino - gli interventi adeguati".

(ANSA).