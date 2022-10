Terremoti: altre due scosse nella notte nel Catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 13 OTT - Ci sono state altre due scosse di terremoto nel Catanzarese che hanno fatto seguito, nel corso della notte, a quella di magnitudo 4.4 registrata alle 00:44 al largo di Lido, il quartiere marino del capoluogo della Calabria.

Le scosse sono state registrate all'1:05 ed alle 3:36 a Stalettì ed a San Floro, due centri del comprensorio di Catanzaro, ed hanno avuto una magnitudo, rispettivamente, di 2.0 e di 2.4.

In entrambi i casi, comunque, così come per la scossa principale delle 00:44, non c'è stato alcun danno. (ANSA).