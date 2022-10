Covid: in Calabria aumentano contagi e tasso positività

(ANSA) - CATANZARO, 13 OTT - Aumentano i contagi per Covid ed il tasso di positività in Calabria, secondo i dati riferiti dalla Regione nel Bollettino quotidiano.

Le persone che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore sono 981 (totale dall'inizio dell'epidemia 569.112), con un incremento rispetto a ieri, quando erano state 842. Registra un aumento anche il tasso di positività, passando dal 18,83 al 21,74%, con 4.513 tamponi effettuati, poco meno di quelli di ieri, quando erano stati 4.472 (totale 3.842.613). Ci sono due nuovi decessi, con il totale che raggiunge quota 3.031.

I ricoveri in area medica diminuiscono di cinque unità (dato complessivo 152) e di una quelli nei reparti di terapia intensiva (quattro). Gli attualmente positivi sono 1.248 in meno (totale 11.720) ed i nuovi guariti 2.227 in più, mentre gli isolati a domicilio sono 1.242 in meno (totale 11.564).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. - Catanzaro: casi attivi 2.595 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2.570 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94.585 (94.202 guariti, 383 deceduti). - Cosenza: casi attivi 5.555 (74 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 159.993 (158.677 guariti, 1.316 deceduti). - Crotone: casi attivi 482 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 473 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.788 (55.522 guariti, 266 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 2.162 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191.428 (190.568 guariti, 860 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 629 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 619 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.834 (48.646 guariti, 188 deceduti).