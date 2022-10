Duemila domande per dieci posti al Comune di Crotone

(ANSA) - CROTONE, 12 OTT - Sono 2.010 le domande di partecipazione per dieci posti di lavoro al Comune di Crotone.

E' questo il dato diffuso dal vice sindaco ed assessore al Personale Sandro Cretella, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande per i sei concorsi pubblicati dall'ente lo scorso 9 settembre. In particolare i concorsi sono per lavoro a tempo pieno e indeterminato per la copertura di cinque posti di agente di polizia locale, un posto di istruttore tecnico, categoria C1, un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, un posto di dirigente tecnico. Il concorso più partecipato è risultato quello per istruttore amministrativo: per un unico posto di lavoro sono pervenute oltre 900 domande.

"In queste ore - fa sapere Cretella -gli uffici stanno stilando gli elenchi degli ammessi con riserva, i quali potrebbero determinare una contrazione del numero dei partecipanti. Una volta determinati gli elenchi degli ammessi con riserva e degli eventuali esclusi, saranno immediatamente costituite le commissioni e calendarizzate le prove d'esame.

L'amministrazione mira ad effettuare le prime prove concorsuali fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del corrente anno". Inoltre il prossimo 25 ottobre saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per operaio, giardiniere, operatore amministrativo ed agronomo. (ANSA).