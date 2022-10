Droga: trovati oltre 2 kg marijuana in edificio abbandonato

(ANSA) - CROTONE, 12 OTT - Gli agenti della squadra volante della Questura hanno trovato e sequestrato oltre due chili di marijuana nascosta in un edificio abbandonato nel centro storico di Crotone. I poliziotti, svolgendo una serie di controlli nel centro storico, dove in più occasioni sono state sequestrate a tossicodipendenti dosi di droga appena acquistate, hanno perquisito il piano terra di un edificio in stato di abbandono, liberamente accessibile in quanto privo di porte. Qui, in un incavo nascosto da assi di legno del pavimento, sono stati trovati 8 involucri, contenenti complessivamente 2,2 chilogrammi di marijuana, pronta per essere smerciata. La sostanza è stata sequestrata. La Procura della Repubblica di Crotone ha avviato le indagini per individuare il responsabile della detenzione della sostanza stupefacente. (ANSA).