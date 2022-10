Comuni: da sabato isola pedonale in centro a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 12 OTT - C'è il via libera ufficiale dell'amministrazione comunale per la "nuova" isola pedonale su Corso Mazzini. L'avvio è previsto per il prossimo 15 ottobre, dalle 18 alle 20.30, con l'obiettivo, è scritto in una nota, "di attrarre la massima partecipazione della cittadinanza dopo aver messo a punto un programma di servizi, percorsi e momenti di animazione nel cuore della città".

"La città si apre" è lo slogan alla base del concept creativo che Lab32 ha elaborato, collaborando a titolo gratuito con l'amministrazione, per il debutto sperimentale dell'iniziativa che si ripeterà ogni sabato pomeriggio con la chiusura al traffico nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Piazza Cavour. "Per favorire un agevole accesso al centro storico - prosegue la nota - grazie alla collaborazione dell'Amc sarà messo a disposizione gratuitamente, nella fascia oraria concomitante con l'isola pedonale, il parcheggio custodito del Musofalo, da cui partiranno le bus navette andata/ritorno per Corso Mazzini. Sarà possibile utilizzare, sempre senza costi per i cittadini, il parcheggio Piè di Sala per prendere la funicolare e il parcheggio di Bellavista con ascensore. Inoltre, dopo la riapertura e la relativa pulizia, sarà fruibile liberamente anche piazza Duomo".

La passeggiata su corso Mazzini, spiega l'Amministrazione, "sarà arricchita dall'opportunità di seguire un percorso turistico-religioso appositamente allestito che comprende la Chiesa di San Giovanni con terrazza panoramica, la Chiesa di Sant'Omobono, la Chiesa di San Nicola, la Basilica dell'Immacolata ed il MUDAS-Museo Diocesano. Di particolare interesse anche gli spazi espositivi aperti in via straordinaria per il sabato pomeriggio: la Casa/Museo ''U Ciaciu' in Piazza Garibladi, la Banca d'Italia che ospita la mostra 'Generation motion' e la Casa della memoria di Mimmo Rotella in Vico dell'Onda. Laboratori teatrali e artisti itineranti andranno, inoltre, ad arricchire il programma di iniziative approntato dall'amministrazione comunale". (ANSA).