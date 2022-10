Covid: balzo contagi in Calabria, il triplo rispetto a ieri

(ANSA) - CATANZARO, 11 OTT - Nelle ultime 24 ore c'è stato in Calabria oltre il triplo di contagiati per Covid, 1.384 rispetto ai 430 di ieri, con il totale dall'inizio dell'epidemia che raggiunge quota 567.289. Si registra, inoltre, un nuovo decesso contrariamente a quanto era avvenuto ieri e domenica, quando non ce n'era stato nessuno, con il totale che raggiunge quota 3.025.

Torna a salire il tasso di positività, dopo il calo degli ultimi giorni, che passa dal 18 al 21,61%, con 6.405 tamponi effettuati (totale 3.833.628).

Aumentano di otto unità i ricoverati in area medica (cifra complessiva 150), mentre restano stabili a cinque quelli nelle terapie intensive. I casi attivi sono 14.894 (+46) , gli isolati a domicilio 14.739 (+38) ed i guariti 1.337 (totale 549.370).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano redatto dalla Regione sulla base delle comunicazioni fornite di Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. (ANSA).