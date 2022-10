Danza: successo a Catanzaro per spettacolo "Fordlandia"

(ANSA) - CATANZARO, 10 OTT - Ha riscosso un notevole successo, con applausi scroscianti da parte del pubblico, lo spettacolo di danza "Fordlandia", andato in scena al teatro Politeama di Catanzaro nell'ambito del "Festival d'autunno", ideato a diretto da Antonietta Santacroce.

Protagonisti dello spettacolo Lucia Lacarra e Matthew Golding, che hanno portato in scena emozioni intense che si sono tradotte in un'esibizione raffinata. 'Fordlandia' è composto da sei brani di danza neoclassica, sei delicate miniature coreografiche in cui Lucia Lacarra, in particolare, ha messo in mostra eleganza, sensibilità e tecnica, con il canadese Matthew Golding suo partner ideale.

Le sei coreografie, realizzate da Anna Hop, Yuri Possokhov, Juanjo Arqués e Christopher Wheeldon, raccontano il distacco provocato dalla pandemia, il desiderio di tornare insieme e la gioia di ritrovarsi in un mondo ideale.

La musica ha un ruolo fondamentale nel percorso tracciato: da Chopin al minimalismo di Arvo Part, al neo romanticismo di Gueorgui Svirídov, a Jóhann Jóhannsson, compositore che può vantare due premi Oscar.

'Fordlandia', la quarta scena firmata dallo spagnolo Juanjo Arqués e che dà il titolo all'intero spettacolo, è caratterizzata da un'intensa carica drammatica. Arqués riesce ad esaltare, in particolare, le potenzialità di Lucia Lacarra. La scena si svolge in riva al mare, in un continuum tra schermo e palcoscenico coinvolgente sotto l'aspetto artistico e scenografico. (ANSA).