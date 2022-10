In fiamme motopala in Comune del Vibonese, non escluso dolo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 07 OTT - I carabinieri hanno avviato indagini per risalire alle cause dell'incendio che si è verificato a tarda sera all'interno dell'ex campo sportivo di San Costantino Calabro, centro in provincia di Vibo Valentia. Ad andare a fuoco una motopala di proprietà del Comune.

Nella circostanza, per controllare le fiamme, spegnere il rogo e far sì che l'incendio non si propagasse altrove, provocando conseguenze ancor più gravi, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che però non hanno potuto evitare che il mezzo riportasse vistosi danni.

Gli investigatori non scartano alcuna ipotesi sull'origine delle fiamme, ma quella dolosa resta la più accreditata. (ANSA).