Droga:piantagione cannabis sequestrata dai Cc nel Cosentino

(ANSA) - CASALI DEL MANCO, 07 OTT - Oltre 1.700 piante di cannabis indica sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri di Cosenza in località "Vallone Nocella" di Casali del Manco.

I militari hanno individuato la coltivazione in una zona impervia che si estende su una superficie complessiva di 1.000 metri quadri.

Le piante di un'altezza variabile compresa tra 160 e 310 centimetri venivano irrigate tramite un sistema formato da un reticolato di tubi collegati a 4 cisterne d'acqua, di cui due della capienza di 1.000 e due della capienza di 3.000 litri.

Al termine delle operazioni di campionatura del 10% delle piante, per i successivi accertamenti tecnici, si è proceduto alla distruzione sul posto degli arbusti. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Cosenza, per risalire ai responsabili della coltivazione. (ANSA).