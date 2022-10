Università: UniCal, immatricolazioni ancora in aumento

(ANSA) - RENDE, 05 OTT - Aumentano le immatricolazioni per il nuovo anno accademico all'Università della Calabria. Le nuove iscrizioni ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico, è detto in una nota pubblicata sul sito dell'ateneo, hanno fatto registrare un incremento di 385 studenti. Circa il 10 per cento in più rispetto all'anno precedente: si è passati da 3.886 nuovi iscritti a 4.271.

"Un dato significativo - riporta la nota - che consolida il trend positivo registrato dall'ateneo calabrese negli ultimi anni, in controtendenza rispetto al dato nazionale che lo scorso anno ha fatto registrare un calo del 2,8% nel Paese, con un deficit ancora più accentuato nelle regioni del Sud. Ed il numero di iscritti all'Università della Calabria è destinato a salire ulteriormente al termine della fase di ammissione posticipata, quella che mette a concorso i posti rimasti liberi in alcuni corsi di laurea. Il risultato lusinghiero dell'UniCal è stato favorito da un'offerta formativa innovativa e di qualità in un ateneo che, come rilevato dalla classifica Censis, risulta essere tra i migliori del Paese e al primo posto per qualità dei servizi offerti agli studenti. Va, inoltre, evidenziata la lungimirante scelta dell'ateneo di aumentare, nel rispetto dei vincoli normativi e dei requisiti didattici di sostenibilità, il numero di posti disponibili per alcuni corsi di laurea che avevano ricevuto molte richieste, andando così incontro alle esigenze di tantissimi ragazzi che hanno scelto l'UniCal per i loro studi universitari".

"Non era assolutamente scontato - ha dichiarato il rettore, Nicola Leone - registrare un dato così positivo sulle iscrizioni. Si temeva il rischio di una contrazione, specie nelle regioni del Sud, per il delicato momento economico che il Paese sta attraversando.

Rilevo con piacere che le nuove generazioni mostrano di avere ben chiaro che la scelta di un'università valida, vicina alle loro esigenze e adeguata alle richieste del mondo del lavoro, rappresenta oggi più che mai un investimento personale strategico per il loro futuro e per la loro crescita culturale". (ANSA).