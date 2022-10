Incidenti stradali: giovane morto a Gioiosa Ionica

(ANSA) - GIOIOSA IONICA, 05 OTT - Un giovane, Nicola Agostino, di 29 anni, è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato a Gioiosa Ionica lungo la strada provinciale che collega il centro della Locride con Marina di Gioiosa Ionica.

Agostino era alla guida di una moto che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata con due automobili i cui conducenti non hanno riportato conseguenze.

Il giovane è morto pochi minuti dopo l'impatto.

Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica ed una squadra del distaccamento di Siderno dei vigili del fuoco. (ANSA).