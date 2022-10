Covid: in Calabria 838 casi, secondo giorno con zero vittime

(ANSA) - CATANZARO, 05 OTT - Nessuna vittima per il secondo giorno consecutivo in Calabria dove si riscontrano 838 contagi, ieri erano 1.390, a fronte di 4.775 tamponi eseguiti e con un tasso del 17,55%, in calo rispetto al precedente 22,33. Quasi stabile la situazione dei ricoveri con un solo nuovo ingresso nei reparti di cura (133) e nessuna variazione nelle terapie intensive (6). I guariti sono 518.657 (+912), gli attualmente positivi 40.372 (-74) e gli isolati a domicilio 40.233 (-75). Ad oggi in Calabria - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 562.046. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.808.407.

(ANSA).