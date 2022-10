Anas: ultimati lavori galleria "Limina" su Jonio-Tirreno

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 05 OTT - Anas (Gruppo Fs italiane) ha ultimato in anticipo gli interventi di manutenzione degli impianti di ventilazione della galleria "Limina", lungo la strada "Jonio Tirreno". Lo rende noto, con un comunicato, la stessa azienda delle strade statali.

"Per consentire i lavori e limitare i disagi al traffico - si aggiunge nella nota - la chiusura, iniziata martedì scorso, era stata programmata esclusivamente in orario notturno fino a venerdì 7 ottobre. Poiché gli interventi sono stati ultimati, la galleria, da questa mattina, è nuovamente fruibile senza limitazioni al transito e resterà aperta anche nelle ore notturne". (ANSA).