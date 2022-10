Droga:oltre 6 kg di marijuana sequestrati nel Crotonese

(ANSA) - CROTONE, 04 OTT - La Polizia di Stato di Crotone ha scoperto e sequestrato, in una zona rurale del comune di Isola di Capo Rizzuto, oltre 6 chilogrammi di marijuana.

Gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di ricerche e servizi di appostamento nella zona hanno individuato un vero e proprio nascondiglio ricavato tra alcuni terreni incolti e casolari abbandonati.

Gli agenti, dopo avere controllato l'intera area, hanno individuato due sacchi in tela contenenti la sostanza stupefacente raccolta da poco tempo, pronta per essere venduta su tutto il territorio provinciale.

Le analisi di laboratorio, eseguite successivamente, hanno permesso di accertare la natura e la tipologia dello stupefacente del peso di 6,2 chilogrammi. Ulteriori indagini sono in corso per individuare le persone che detenevano la marijuana. (ANSA).