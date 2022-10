Vandali in azione in impianto sportivo a Crotone

(ANSA) - CATANZARO, 02 OTT - La notte scorsa ignoti hanno vandalizzato a Crotone gli spogliatoi dell'impianto comunale che da qualche mese è gestito dalla Scuola atletica Krotoniate e dalla cooperativa sociale "Agorà Kroton". Si tratta di un impianto, dotato di campo di calcio e pista di atletica, utilizzato soprattutto da squadre dilettantistiche e giovanili. I vandali si sono introdotti nel recinto dell'impianto e negli spogliatoi, dove hanno rotto le porte e prelevato anche materiale per le attività sportive.

"Non ci fermate e non ci intimidite. Questo è il messaggio che vogliamo inviare a quelle persone che, con i loro atti, pensano di poter fermare azioni di cambiamento, di riappropriazione e valorizzazione della città di alcuni luoghi, di azioni che possano dare l'opportunità ai cittadini e alle cittadine di poter vivere luoghi e spazi sociali nuovi", ha scritto, in una nota, la cooperativa Agorà Kroton che negli ultimi mesi ha utilizzato l'impianto per scopi sociali realizzandovi campi di volontariato insieme all'associazione Libera e facendo lavorare alcuni giovani in affidamento.

"Andiamo avanti - prosegue Agorà Kroton - con convinzione e con idee che possono aumentare la partecipazione attiva e la dimensione di appartenenza alla nostra bella città. Stiamo progettando ed investendo, anche grazie all'ausilio dei volontari che questa estate da tutta Italia, all'interno dei campi di Libera, sono venuti a darci una mano per rendere bello e piacevole questo impianto. Molto c'è da fare e lo faremo. E non ci fermerete". (ANSA).