Covid: in Calabria calano contagi e tasso di positività

(ANSA) - CATANZARO, 02 OTT - Sono 601 i nuovi contagiati da Covid in Calabria (totale dall'inizio dell'epidemia 559.450), in calo rispetto a ieri, quando erano stati 775. In diminuzione anche il tasso di positività, che passa dal 21,12 al 19,13%. I tamponi effettuati sono 3.141 (totale 3.795.267), un numero inferiore rispetto ai 3.593 di ieri. C'é un nuovo decesso che porta il totale dei morti a 3.012. Ci sono tre ricoveri in meno in area medica (cifra complessiva 124 ), mentre quelli nelle rianimazioni restano stabili a sette.

I casi attivi sono 39.773 (+164) , gli isolati a domicilio 39.642 (+167) ed i nuovi guariti 516.665 (+436).

I dati sono pubblicati sul Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni ricevute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 2.570 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.541 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92.869 (92.488 guariti, 381 deceduti). - Cosenza: casi attivi 32.244 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32.189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128.505 (127.201 guariti, 1.304 deceduti). - Crotone: casi attivi 437 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 431 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.229 (54.963 guariti, 266 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 1.964 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.933 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189.711 (188.854 guariti, 857 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 504 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 496 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.459 (48.273 guariti, 186 deceduti).