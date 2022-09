Droga: piantagione cannabis a Cardeto, 5 giovani arrestati

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 SET - Una piantagione di cannabis sequestrata e cinque giovani arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale che hanno contestato ai cinque indagati il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Avviate lo scorso luglio, le indagini coordinante dal procuratore Giovanni Bombardieri hanno consentito a un aeromobile della sezione aerea delle fiamme gialle di Lamezia Terme di scoprire, nella zona di Cardeto, una piantagione di cannabis curata con moderne strumentazioni.

Tra la fitta vegetazione, infatti, sono state individuate 117 piante di cannabis, pronte per essere raccolte, essiccate e trinciate per la produzione di marijuana, nonché di identificare, in diverse occasioni, cinque soggetti reggini affaccendati nella coltivazione. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e distrutta. (ANSA).