Covid:Calabria,frena crescita contagi ma salgono casi attivi

(ANSA) - CATANZARO, 28 SET - Frena la crescita dei contagi da Covid in Calabria con il tasso di positività che è in calo, ma tornano a salire i casi attivi ed i ricoveri in ospedale. Nelle ultime 24 ore sono 932 i contagi (ieri 1.219) con il tasso di positività che scende dal 22,25 al 17,01%. Aumentano però - nel saldo tra ingressi ed uscite - i ricoverati: +4 in area medica (121) e +4 in terapia intensiva (9). I nuovi guariti, 563, sono meno dei contagi e quindi i casi attivi risalgono a 38.809 (+366) e gli isolati a domicilio a 38.679 (+358). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.772.862 con 556.394 positivi. (ANSA).