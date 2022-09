Aggredisce e picchia un'anziana vicina, arrestato 27enne

(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 26 SET - E' accusato di avere aggredito e picchiato selvaggiamente una donna di 77 anni che, adesso, si trova ricoverata in prognosi riservata. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto con l'accusa di tentato omicidio.

I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dell'anziana in seguito ad una richiesta giunta alla centrale operativa di Crotone e hanno trovato la donna quasi priva di sensi e con evidenti traumi e ferite al capo. La vittima dell'aggressione è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno condotta nell'ospedale di Crotone da dove, in seguito, è stata poi trasferita nel nosocomio di Catanzaro.

Quando sono giunti i militari, l'appartamento della donna, che vive da sola, era costellato da tracce di sangue chiaramente riferibili ad un'aggressione violenta e brutale. Gli accertamenti e i sopralluoghi svolti dai carabinieri hanno consentito di ricostruire i fatti acquisendo, oltre alle testimonianze raccolte, anche degli elementi oggettivi come un mattone ancora insanguinato trovato sul posto. I sospetti si sono concentrati sul ventisettenne, residente anch'egli a Isola di Capo Rizzuto, rintracciato nella propria abitazione poco distante da quella della vittima. L'uomo, accompagnato in caserma, presentava ancora delle tracce di sangue sugli indumenti.

Il pm di turno della Procura di Crotone, Ines Bellesi ha concordato con i risultati degli accertamenti e delle indagini svolte dai carabinieri e l'uomo è stato arrestato. Le ipotesi per cui si procede sono quelle di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà. Indagini sono in corso per ricostruire il movente alla base dell'aggressione violenta. (ANSA).