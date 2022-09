Maltempo: lunedì allerta gialla, avviso a sindaci

(ANSA) - CATANZARO, 25 SET - La Protezione civile regionale ha diramato un messaggio di "allerta gialla" in tutta la Calabria per la giornata di domani, lunedì 26 settembre. A causa di una perturbazione, infatti, sono previste precipitazioni distribuite su un ampio arco temporale. É quanto riferisce una nota della Regione.

"In queste ore - si aggiunge nel comunicato - la Protezione civile sta avvertendo tutti i sindaci con telefonate, Pec, e messaggi WhatsApp. L'indicazione è di seguire i Piani comunali con rigore e massima cautela, invitando, al contempo, i cittadini a seguire eventuali input provenienti dalle autorità di Protezione civile".

"La stessa Protezione civile regionale - è detto ancora nella nota - monitorerà la situazione, insieme al Centro funzionale multirischi dell'Arpacal, ed attiverà le misure di intervento qualora si rendessero necessarie". (ANSA).