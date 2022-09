Piantagioni di cannabis e armi trovate nel reggino

(ANSA) - PALMI, 24 SET - I carabinieri della Compagnia di Palmi insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria", nell'ambito di servizi volti alla prevenzione e contrasto alla coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno trovato due piantagioni di cannabis, diverse armi e munizioni.

In particolare, i militari hanno individuato, in località "Calivi" del Comune di Santa Cristina, e "Serro Canazzone" del comune di Oppido Mamertina, due appezzamenti di terra di proprietà demaniale, adibite alla coltivazione di piantagioni dove sono state trovate complessivamente 80 piante di marijuana.

A poca distanza dalle coltivazioni sono stati trovati 7 chili di marijuana essiccata, già suddivisa in grossi sacchi.

Nel corso della stessa operazione, i carabinieri hanno rinvenuto anche svariate armi e munizioni, tra cui alcuni fucili e una pistola con matricole abrase. Il materiale è stato posto sotto sequestro e le piantagioni distrutte. (ANSA).