Estorsione e furto a coppia di anziani, un arresto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 SET - Ha estorto e rubato denaro, con minacce e violenza, ad una coppia di anziani. Con questa accusa, i finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato un soggetto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e eseguito un sequestro preventivo per oltre 12.000 euro. L'ordinanza è stata emessa dal Gip di Palmi su richiesta della Procura diretta da Emanuele Crescenti, con le ipotesi d'accusa di estorsione e furto aggravato nei confronti di due anziani conviventi di 88 e 94 anni.

L'arresto è giunto a conclusione delle indagini condotte dal Gruppo di Gioia Tauro della Guardia di finanza dalle quali sarebbero emersi i quotidiani episodi estorsivi subiti dalle vittime che non avrebbero avuto la capacità di opporsi alle richieste di denaro, anche per le intimidazioni verbali e fisiche subite da lungo tempo. Le condotte estorsive dell'indagato si sarebbero realizzate anche con il metodo del "cavallo di ritorno", consistito nella restituzione di beni sottratti alle vittime solo dopo la consegna di denaro.

Complessivamente l'uomo avrebbe sottratto agli anziani oltre 12.000 euro. (ANSA).