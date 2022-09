Covid: in Calabria 816 contagi e 4 vittime, sale positività

(ANSA) - CATANZARO, 20 SET - Sono 816 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria dove ci sono stati 4 decessi che portano a 2.995 il totale da inizio pandemia. In rialzo il tasso di positività, oggi al 16,83% contro il 14,49 di ieri. Anche oggi in crescita - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati in area medica (+6, 122) mentre resta stabile a 5 quello nelle rianimazioni. I casi attivi sono 39.072 (-297), gli isolati a domicilio 38.945 (-303) ed i nuovi guariti 1.109. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.749.227 con 551.224 positivi. (ANSA).