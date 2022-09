Covid: in Calabria meno casi e tamponi, tasso al 14,49%

(ANSA) - CATANZARO, 19 SET - Sono 285 i nuovi contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di meno di 2 mila tamponi processati, dato che sconta il calo fisiologico di test effettuati nel fine settimana. Il tasso di positività si ferma al 14,49% perdendo qualcosa rispetto al 15,25 di ieri. Da registrare un decesso in più che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.991.

Sul fronte ospedaliero si segnalano cinque ricoveri in più nei reparti di cura (116) e uno in meno nelle terapie intensive (5).

Le guarigioni toccano quota 508.048 (+391) mentre gli attualmente positivi sono 39.369 (-107) e gli isolati a domicilio 39.248 (-111).

In Calabria, ad oggi - in base ai dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.744.378. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 550.408. (ANSA).