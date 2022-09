Rapina in banca a Cosenza, arrestato presunto "palo"

(ANSA) - COSENZA, 18 SET - E' accusato di avere svolto le funzioni di "palo" in una rapina, compiuta lo scorso 23 giugno, ai danni della filiale di un istituto bancario in via Panebianco a Cosenza. Un uomo di 35 anni, di Corigliano Rossano, con precedenti di polizia, è stato rintracciato e arrestato per il reato di concorso in rapina a mano a armata a Parma dai carabinieri della Compagnia di Cosenza che hanno agito con il supporto dell'arma territoriale della città emiliana.

L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Cosenza, su richiesta della Procura. Il trentacinquenne, che deve rispondere di concorso in rapina a mano armata, secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, avrebbe fatto da "palo", pronto a garantirne la fuga, all'autore materiale della rapina, un 29enne di Corigliano-Calabro, pure lui con precedenti, che, in precedenza aveva accompagnato in auto sul posto. Il rapinatore, in quella circostanza, venne arrestato in flagranza. (ANSA).