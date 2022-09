Furti e danneggiamenti, sette persone arrestate a Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 SET - Sette persone sono state arrestate negli ultimi giorni, per vari reati, in particolare per furto aggravato, dagli agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria.

Due donne di nazionalità italiana, di 28 e 24 anni, sono state arrestate in flagranza di furto continuato aggravato, dopo essere state trovate in possesso di vari capi di abbigliamento rubati da alcuni negozi del centro città e nascosti in una borsa modificata, già privi dei dispositivi di sicurezza antitaccheggio. Il terzo arresto è avvenuto nei pressi di un supermercato reggino. Il fermato è un cittadino turco di 19 anni, trovato in possesso di generi alimentari trafugati con la complicità di una donna di nazionalità romena che è stata denunciata in stato di libertà. Nuovamente un furto in un supermercato ed ennesimo arresto operato dalle Volanti di uno dei responsabili, un cittadino romeno di 20 anni il quale, con la complicità di tre donne che sono ricercate, si è impossessato di generi alimentari per un valore di circa 500 euro. Quanto rubato è stato recuperato dagli agenti e riconsegnato al direttore del supermercato.

Altri due arresti sono stati eseguiti in flagranza di furto aggravato. Due cittadini georgiani di 33 e 47 anni, senza fissa dimora, sono stati fermati dopo aver danneggiato alcune auto in sosta in centro città ed essersi impossessati vari effetti personali custoditi nella autovetture.

L'ultimo arresto è stato operato per resistenza, minaccia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi da un reggino di 26 anni, trovato fuori dalla sua abitazione in orario notturno, in violazione alle prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione cui è sottoposto. L'uomo per evitare il controllo ha opposto resistenza agli operatori della Volante, procurando loro lesioni. (ANSA).