Scuola:Princi inaugura anno, finalmente si torna a normalità

(ANSA) - CATANZARO, 14 SET - "Un anno finalmente caratterizzato dalla normalità. Senza mascherine, senza restrizioni, di socialità e relazioni interpersonali". A dirlo la vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi che ha inaugurato l'anno scolastico della Calabria a Catanzaro nell'istituto Casalinuovo. "Sarà - ha aggiunto - un anno di libertà caratterizzato non solo dal venir meno delle regole del Covid, ma dalla conoscenza che diventi foriera di autoderminazione e intelligenza critica".

La vicepresidente ha annunciato anche che la Regione investirà "molto in istruzione. Oggi siamo alla Casalinuovo di Catanzaro che è una realtà periferica e per noi diventa il centro della Calabria. La nostra attenzione va alle periferie, alla dispersione scolastica che vogliamo fortemente fronteggiare con tante opportunità perché la scuola c'è, investe in formazione e accompagna le istituzioni scolastiche affinché possiamo avere degli studenti migliori, una società migliore attraverso gli studenti che potranno contribuire allo sviluppo economico e sociale della nostra terra".

I fondi saranno destinati alle istituzioni scolastiche per fronteggiare soprattutto la dispersione. "L'obiettivo - ha specificato Giusi Princi - è migliorare gli apprendimenti dei nostri ragazzi e garantire un'offerta extrascolastica arricchente. Le scuole dovranno diventare un presidio culturale e sociale. Investimento in conoscenza, formazione e cultura".

All'inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. "Con la mia Giunta - ha spiegato - portiamo la responsabilità del funzionamento delle scuole comunali, oggi però è un giorno anche bello perché la scuola senza Dad è più serena. Abbiamo scelto una scuola di frontiera come simbolo della lotta alla dispersione scolastica e dove la missione del sapere assume, se possibile, un valore ancora più grande. A Catanzaro c'è tanto da migliorare. Nei prossimi giorni ci concentreremo sull'efficientamento energetico e metteremo su questo quasi tutte le risorse che abbiamo a disposizione sotto questo capitolo". (ANSA).