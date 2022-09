Religione: a Reggio 17ma giornata 'Custodia del creato'

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 SET - L'Arcidiocesi di Reggio Calabria ospiterà sabato e domenica prossima la 17ma Giornata nazionale per la custodia del Creato. "Prese il pane, rese grazie. Il tutto nel frammento", il titolo dato alla due giorni organizzata dalla Cei, Conferenza Episcopale Italiana, che si svilupperà su tre momenti distinti. Sabato 17, alle 9.30, seminario di studi all'Aula Magna "Antonio Quistelli" in cui si approfondirà il tema dell'ecologia integrale di Papa Francesco, con la partecipazione di importanti relatori del mondo ecclesiastico ed accademico. Una ecologia che riguarda il tutto.

"Il Pianeta non è tanto la nostra bella 'terra' - ha spiegato l'Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, Mons. Fortunato Morrone - ma riguarda soprattutto chi abita il pianeta. Sarà un approfondimento dei temi che il Papa ci ha consegnato con la sua ultima enciclica".

La custodia del pianeta è principalmente custodia delle persone. Sulla scia di quanto proposto da Papa Giovanni Paolo II prima e Benedetto XVI dopo e poi da Papa Francesco con la sua "Laudato Sii", la Giornata del Creato mette al centro il tema del pane, "dono della terra da accogliere con gratitudine.

Quando Gesù prende il pane nelle sue mani, accoglie la natura medesima, il suo potere rigenerativo e vitale".

"E' un prendere consapevolezza che i beni creati, dunque quello che noi siamo dentro la creazione, ci viene affidato - ha spiegato Mons. Morrone -. Far lievitare la natura, tenendo presente che il problema del momento non è il sovraffollamento, ma quello dello spreco che produce diseguaglianze".

Sabato, nel tardo pomeriggio, sul lungomare "Falcomatà", si svolgerà la passeggiata "Laudato Sii" i cui partecipanti convergeranno all'Arena dello Stretto per un confronto interreligioso tra esponenti della Chiesa Cattolica, battista, ortodossa e la Comunità musulmana. Domenica mattina, la conclusione con la S.Messa in Cattedrale che sarà trasmessa in diretta nazionale su Rai1 alle ore 11. Gli approfondimenti delle Giornate nazionali per la Custodia del Creato, contribuiranno ad approfondire il dibattito Congresso Eucaristico Nazionale in programma a Matera dal 22 al 25 Settembre prossimi. (ANSA).