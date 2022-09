Covid: Calabria, in calo casi attivi e tasso di positività

(ANSA) - CATANZARO, 14 SET - Netta flessione dei casi attivi al Covid in Calabria dove è in calo anche il tasso di positività. Nelle ultime 24 ore, nella regione, sono segnalate anche nove decessi (2.983 il totale da inizio pandemia), ma, ha comunicato l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, 6 sono avvenuti in precedenza, tra luglio ed agosto. I nuovi contagi sono 574, con un tasso di positività che scende dal 16,55% di ieri al 14,28 di oggi. I nuovi guariti sono 2.675, con i casi attivi che passano a 42.833 (-2.110) e gli isolati a domicilio 42.689 (-2.112). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 3.729.466 con 548209 positivi. (ANSA).