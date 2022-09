Ambiente: 20 carcasse di auto incendiate trovate a Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 SET - I carabinieri hanno individuato nei giorni scorsi, a Reggio Calabria - Arghillà, diversi mezzi non più funzionanti, abbandonati, privi di ogni componente meccanica, incendiati e mancanti di qualsiasi elemento identificativo poiché asportato o abraso. In tutto si tratta di 20 carcasse di autovetture, costituenti rifiuto speciale, rinvenute su suolo pubblico e precisamente all'interno della piazza denominata "Italio Calabrò" di Modenelle nel quartiere di Arghillà nella periferia nord di Reggio Calabria, divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto per cui i militari hanno proceduto, all'immediata rimozione e conferimento ad una società autorizzata per lo smaltimento.

Proseguono, intanto, gli accertamenti al fine di rintracciare i proprietari dei veicoli, responsabili di abbandono e gestione illecita di rifiuti speciali.

I veicoli abbandonati, sottolineano i carabinieri, determinano un elevato inquinamento ambientale per la presenza di metalli, gomme, plastiche, pneumatici, batterie, vetri, grassi motore, olii esausti, carburanti e lubrificanti che, esposti nel tempo agli agenti atmosferici, si riversano nell'ambiente circostante, fuoriescono e penetrano nel terreno.

