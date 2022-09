Covid: in Calabria più contagi (814) e tasso al 16,55%

(ANSA) - CATANZARO, 13 SET - In aumento i contagi, 814 nelle ultime 24 ore in Calabria - a fronte di poco meno di 5 mila tamponi (4.919) - dove risale anche il tasso di positività dal 14,54 al 16,55%.

C'è da registrare una vittima che porta il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 2.974. Diminuiscono sensibilmente i ricoveri sia nei reparti di cura, -10 (138), sia nelle terapie intensive, -1 (4). I guariti sono 499.718 (+2.030) mentre gli attualmente positivi 44.943 (-1.217) e gli isolati a domicilio 44.801 (-1.206).

In Calabria, ad oggi - come riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.725.445. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 547.635. (ANSA).