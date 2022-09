Incidenti stradali: un morto nel vibonese

(ANSA) - PARGHELIA, 11 SET - Un agricoltore di 55 anni, Gennaro Melluso, é morto in un incidente stradale accaduto lungo l'ex statale 522, nel tratto compreso tra Parghelia e Zambrone, nel vibonese.

Melluso era alla guida di uno scooter che. per cause in corso di accertamento, si é scontrato frontalmente, nei pressi di una curva, con un'automobile. La morte dell'agricoltore é stata istantanea.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).