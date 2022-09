Covid: migliorano dati in Calabria, calo contagi e ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 11 SET - Sensibile miglioramento dell'incidenza del Covid in Calabria. Significativo il dato dei guariti, che sono 737, quasi il doppio rispetto ai nuovi contagiati, che risultano essere 421 (totale 546.605).

Diminuisce il tasso di positività (dal 16,70 al 14,56%, con 2.891 nuovi tamponi effettuati (totale 3.719.040). Si registra un solo nuovo decesso, con il totale dei morti che raggiunge quota 2.973. Diminuiscono di otto unità i ricoveri nei reparti ordinari (dato complessivo 145). Un degente in meno, inoltre, nelle rianimazioni (totale 4). Gli attualmente positivi sono 46.420 (-317) e gli isolati a domicilio 46.271 (-308). I dati sono pubblicati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 2.615 (30 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2.581 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90.312 (89.937 guariti, 375 deceduti). Cosenza: casi attivi 36.476 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 36.421 in isolamento domiciliare); casi chiusi 118.821 (117.537 guariti, 1.284 deceduti). Crotone: casi attivi 688 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 668 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54.062 (53.804 guariti, 258 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.987 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.962 in isolamento domiciliare); casi chiusi 185.650 (184.796 guariti, 854 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 1.191 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46.998 (46.814 guariti, 184 deceduti).