Covid: in Calabria lieve aumento contagi, nessun decesso

(ANSA) - CATANZARO, 10 SET - Dati in chiaroscuro quelli dell'incidenza del Covid in Calabria. Se sa un lato si registra un lieve aumento dei contagi (da +591 a + 659, totale 546.184), con 3.947 tamponi effettuati (dato complessivo 3.716.149) ed un tasso di positività che dal 14,65 raggiunge il 16,70%, dall'altro non ci sono nuovi decessi, con il totale dei morti che resta fermo così a quota 2.972. C'é un ricovero in meno nelle rianimazioni (totale cinque), mentre aumentano di un'unità quelli nei reparti ordinari (dato complessivo 153). I guariti sono 496.475 (+2.248), gli attualmente positivi 46.737 (-1.589) e gli isolati a domicilio 46.579 (-1.589).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 2.729 (29 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.695 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90.097 (89.722 guariti, 375 deceduti). - Cosenza: casi attivi 36.334 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 36.279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 118.806 (117.523 guariti, 1.283 deceduti). - Crotone: casi attivi 724 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 702 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54.024 (53.766 guariti, 258 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 3.169 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.137 in isolamento domiciliare); casi chiusi 185.353 (184.499 guariti, 854 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 1.318 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46.835 (46.651 guariti, 184 deceduti).