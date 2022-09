Prelevava abusivamente inerti da alveo fiume,arrestato

(ANSA) - MESORACA, 09 SET - Stava prelevando, senza essere in possesso delle previste autorizzazioni, materiale inerte nell'alveo del Fiume Sant'Antonio-Tacina, in località Campana nel Comune di Mesoraca. Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri forestale con l'accusa di furto. I militari, nel corso di un servizio di prevenzione in materia ambientale, lo hanno sorpreso mentre, con l'ausilio di una pala meccanica, prelevava abusivamente il materiale nella fascia golenale del corso d'acqua per poi trasportarlo successivamente con un autocarro in un altro luogo.

L'area interessata dal prelievo è pari a circa 2 ettari ed è stata stimata una movimentazione di materiale di circa 80 metri cubi. (ANSA).