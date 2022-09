A Reggio una mostra per i 100 anni di palazzo S.Giorgio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 09 SET - I 100 anni dall'inaugurazione di palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, sono al centro, nell'anno in corso, di una serie di iniziative ed eventi. Tra questi si colloca una mostra che celebra la storia e l'imponenza dell'edificio progettato dall'architetto Ernesto Basile, tra i più prestigiosi professionisti dell'epoca, e uno dei maggiori protagonisti del liberty internazionale.

La rassegna, inaugurata oggi dall'assessore alla cultura Irene Calabrò e dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, alla presenza del Prefetto della città, Massimo Mariani, e dei comandanti provinciali di Polizia e Carabinieri, e del comandante della Direzione Marittima di Calabria e Basilicata Tirrenica, oltre a reperti d'epoca, è arricchita da una vasta documentazione d'archivio e di articoli di stampa, dalla quale emerge la fitta successione dei momenti che precedettero la costruzione e la cronaca della visita a Reggio Calabria del re Vittorio Emanuele III per l'inaugurazione del palazzo che sorge su una piazza intitolata proprio al sovrano, ma conosciuta come piazza Italia.

Rosa Maria Cagliostro, Renato Giuseppe Laganà e Daniela Neri hanno curato il progetto scientifico, l'ideazione e la curatela dell'esposizione che si sviluppa su diversi ambienti: dall'androne, dove sono esposti pannelli, con fotografie, biografie e planimetrie, al Salone dei Lampadari, la Sala dei Sindaci e l'Aula consiliare "Piero Battaglia". Palazzo San Giorgio presenta stili architettonici che è possibile notare anche nel 'transatlantico', all'epoca progettata e realizzata dall'architetto Basile.

Sia l'assessore Calabrò che il sindaco Brunetti hanno sottolineato le finalità della mostra. "Ricreare - ha detto Calabrò - quel legame della città con le istituzioni che forse si è un po' perso". Mentre Brunetti, richiamandosi alle similitudini architettoniche del palazzo San Giorgio con palazzo Montecitorio, sede della Camera, ha anticipato che è in corso una interlocuzione con l'amministrazione comunale romana per l'avvio di un gemellaggio con la città di Roma, che prenderà corpo nei prossimi mesi. (ANSA).