Covid:in Calabria 689 casi e nessun decesso,tasso al 14,66%

(ANSA) - CATANZARO, 08 SET - Nessun nuovo decesso e contagi in calo in Calabria. Sono 689 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 742, con 4.699 tamponi eseguiti e il tasso di positività che scende al 14,66% dal 15,74. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, +2 (7); rimangono stabili quelli nei reparti di cura (161). I guariti sono complessivamente 491.105 (+3.000) mentre gli attualmente positivi scendono a 50.860 (-2.311) e gli isolati a domicilio 50.692 (-2.313).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione -il totale dei tamponi eseguiti è pari a stati 3.708.167. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 544.934 rispetto a ieri. (ANSA).