Covid: in Calabria 1.078 casi e 3 decessi, tasso al 16.78%

(ANSA) - CATANZARO, 06 SET - Aumentano i contagi in Calabria.

Sono 1.078,(ieri erano 293) quelli rilevati nelle ultime 24 ore con 6.423 tamponi eseguiti e il tasso di positività che risale al 16,78% dall'11,86 di ieri. Tre i nuovi decessi che portano il totale delle vittime dall'esordio della pandemia a 2.966. In crescita i ricoveri nei reparti di cura, +7 (164) mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva,-1 (5).

I guariti sono in tutto 484.885 (+2.226) mentre gli attualmente positivi 55.652 (-1.151), gli isolati a domicilio sono 55.483 (-1.157).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.698.753. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 543.503. (ANSA).