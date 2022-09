Carabinieri: morto gen. Orlando, fu vicecomandante generale

(ANSA) - CATANZARO, 06 SET - É morto il generale dei carabinieri Stefano Orlando, che fu vicecomandante generale dell'Arma. Orlando, 75 anni, era nato a Caronia, in provincia di Messina, e nel corso della sua lunga carriera aveva ricoperto vari ruoli e comandi. Aveva lavorato anche al Quirinale, ai tempi in cui era Capo dello Stato Francesco Cossiga.

Negli anni '80 era stato a Catanzaro, come comandante di Compagnia. Proprio al capoluogo calabrese il generale Orlando era rimasto particolarmente legato, tanto che nel 2010 il sindaco dell'epoca, Rosario Olivo, gli conferì la cittadinanza onoraria.

L'attuale primo cittadino di Catanzaro, Nicola Fiorita, in una nota, ha definito il generale Orlando "un uomo che ha dato tanto alla Benemerita e al nostro territorio, tanto da lasciare un ricordo indelebile in quanti hanno avuto la possibilità di conoscerlo e di crescere al suo fianco". (ANSA).