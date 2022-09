Carabinieri:col. Luca Toti nuovo comandante provinciale Vibo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 03 SET - Il colonnello Luca Toti è il nuovo comandante provinciale di Vibo Valentia dei carabinieri.

Abruzzese, 46 anni, è subentrato nei giorni scorsi a Bruno Capece, andato a dirigere la Scuola nazionale allievi carabinieri di Campobasso. Toti proviene dal Comando generale, dopo aver maturato, al termine degli studi alla scuola militare della Nunziatella e all'Accademia ufficiali di Roma, una esperienza operativa e di comando in varie località. Tra questi l'incarico a capo del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale e il comando della compagnia di Torre Annunziata. E' seguita, per quattro anni, la direzione del nucleo investigativo di Bologna e da ultimo l'incarico al comando generale, dove si è occupato di addestramento e formazione. "In tutti campi - ha spiegato - la formazione specialistica è un obiettivo strategico prioritario. A maggior ragione lo è per noi carabinieri sia per migliorare le capacità operative sia per mantenere sempre elevati gli standard di sicurezza". Quello di Roma è stato il suo ultimo incarico prima di essere destinato al comando provinciale di Vibo "un incarico che m'inorgoglisce e di cui ringrazio il comando generale".

Toti ha detto di non essere incline a fare proclami perché sono i fatti a dover parlare: "Arrivo in un territorio che non conoscevo ma sto iniziando a conoscere, ho già iniziato le visite alle varie compagnie e stazioni. So che è molto bello, anche se indubbiamente complesso, un territorio accogliente, fatto di tanta gente onesta che, come avvenuto col collega Capece che qui voglio salutare e ringraziare, continuerà ad avere in noi carabinieri un sicuro punto di riferimento sul piano della legalità e della sicurezza. Ovviamente per i disonesti l'Arma sarà, anzi continuerà ad essere sempre più, una costante spina nel fianco". L'ufficiale ha poi ribadito che lavorerà in stretta sinergia con magistratura, Prefettura e le altre forze dell'ordine, convinto che solo lavorando di concerto si potranno ottenere risultati importanti e duraturi. Ha infine rivolto un pensiero a tutti i "suoi" carabinieri, che lavorano quotidianamente con impegno e dedizione: "Solo facendo squadra si può assolvere con successo ai nostri compiti d'istituto".

(ANSA).