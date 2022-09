Covid: in Calabria scendono contagi e tasso, 4 morti

(ANSA) - CATANZARO, 02 SET - In calo i nuovi contagi da Covid in Calabria, passati dai 1.124 di ieri a 909. Diminuisce anche il tasso di positività, dal 20,83 al 18,82%, con 4.831 tamponi effettuati (totale 3.680.993). Si registrano quattro nuovi decessi, con il totale che raggiunge quota 2.955. Diminuiscono di tre unità i ricoveri in area medica (dato complessivo 153), mentre restano stabili a cinque quelli nelle rianimazioni. I nuovi guariti sono 4.203 in più (totale 477.607), mentre diminuiscono gli attualmente positivi e gli isolati a domicilio, quantificati, rispettivamente, in 59.976 (-3.298) e 59.818 (-3.295). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla base dei dati comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 3.605 (26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.576 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88.078 (87.705 guariti, 373 deceduti). - Cosenza: casi attivi 45.478 (52 in reparto, 1 in terapia intensiva, 45.425 in isolamento domiciliare); casi chiusi 107.770 (106.493 guariti, 1.277 deceduti). - Crotone: casi attivi 1.315 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.300 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52.883 (52.627 guariti, 256 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 4.041 (42 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.999 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183.132 (182.284 guariti, 848 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 2.588 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.576 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44.943 (44.759 guariti, 184 deceduti). (ANSA).