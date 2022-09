Elezioni: sorteggiato ordine liste su schede in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 01 SET - É stato sorteggiato nella Corte d'appello di Catanzaro l'ordine con cui le liste candidate alle prossime elezioni politiche appariranno sulle due schede di Camera e Senato in Calabria.

Al primo posto, per la Camera, c'é la lista De Luca Sud Chiama Nord, seguita da Partito animalista, Partito comunista, Azione-Italia Viva, Centrodestra con nell'ordine Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Unione Popolare - De Magistris, Italexit, Centrosinistra, Alleanza Verdi Sinistra Italia, Pd, Impegno Civico, +Europa, Partito della Vita, Forza al Popolo, Noi di Centro Mastella, Italia sovrana e Popolare, Alternativa No green pass e Movimento 5 Stelle.

Anche per il Senato la prima lista sulla scheda, in base al sorteggio, é De Luca Sud chiama Nord. A seguire ci sono Italexit, Forza del Popolo, Partito della vita, Italia Sovrana e Popolare, la coalizione di Centrodestra con nell'ordine Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati; Unione Popolare, Partito comunista Italiano, Partito animalista, Coalizione di centrosinistra con nell'ordine Bonino, Verdi, Impegno Civico (Di Maio), Pd; Alternativa per l'Italia, Movimento 5 Stelle e Azione-Calenda". (ANSA).